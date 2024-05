Wolfenbüttel. Will Smith bezeichnet eine Wolfenbüttelerin als „Best Fan ever“. Bei einer Filmpremiere hatte sie ihn mit einem Geschenk überrascht.

Die Wolfenbüttelerin Susanna Hesko hat es auf den Instagramacount des weltbekannten Filmstars Will Smith geschafft. Gemeinsam mit ihren Brüdern Bengin und Chyar Hesko, den Betreibern des Filmpalasts Wolfenbüttel, besuchte sie am Montag die Europapremiere von „Bad Boys – Ride or Die“ im Zoopalast Berlin.

Auf dem roten, beziehungsweise in diesem Fall blauen, Teppich der Veranstaltung stand neben anderen Schauspielern und Vertretern der Branche auch Will Smith-Fan, der im Film als Detective Michael „Mike“ Lowrey, die Hauptrolle des Actionstreifens vor der Kamera stand.

Hesko hat Will Smith ein T-Shirt anfertigen lassen und ihm damit einen Wunsch erfüllt

Der hatte einige Stunden vor der Premiere auf Instagram ein Bild von einem Mann in einem rosa Shirt mit der Aufschrift „I just can’t“ – „Ich kann einfach nicht“ gepostet und geschrieben: „HaHaHa!!! Who’s gonna get me this shirt?“ – „Wer wird mir dieses Shirt besorgen?“ Susanna Hesko habe dies gesehen und das Shirt für ihn anfertigen lassen, erklärt ihr Bruder Chyar Hesko.

Susanna Hesko überreicht Will Smith in Berlin ein besonderes T-Shirt. © FMN | Filmpalast Wolfenbüttel

In einem Video, das der Star auf seinem Instagram teilte, sieht man ihn, wie er die Wolfenbüttelerin entdeckt und sich freut. Die Unterschrift des Posts lautet „Best Fan ever“ – Bester Fan überhaupt. Gemeinsam mit Susanna Hesko Fotos, mit dem „I just can‘t“-Shirt und eines mit einem T-Shirt des Filmpalasts Wolfenbüttel.

