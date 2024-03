Fümmelse. Wegen Brückenarbeiten kommt es bei Fümmelse ab dem 18. März zu Verkehrsbehinderungen. Hier steht, was Verkehrsteilnehmer beachten müssen.

Ab Montag, 18. März, müssen sich Verkehrsteilnehmer auf der Landesstraße L614 zwischen Fümmelse und Salzgitter auf Behinderungen einstellen. Grund dafür ist die Instandsetzung der Brückenkappen an der Brücke über die DB-Gleise. An der Bauwerksunterseite würden außerdem noch kleinere Reparaturen ausgeführt sowie die Asphaltdeckschicht auf dem Bauwerk erneuert, berichtet die Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr in einer Pressemitteilung.

Die Baumaßnahme erfolge voraussichtlich unter halbseitiger Sperrung, heißt es in der Mitteilung weiter. Der Verkehr werde mit einer Baustellenampel an der Baustelle vorbeigeführt.

Die Kosten der Maßnahme würden laut der Landesbehörde bei rund 160.000 Euro liegen. Mit der Fertigstellung der Maßnahme sei Ende Juni zu rechnen. Witterungsbedingte Verzögerungen ließen sich im Bauablauf nicht ausschließen. Die Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr bittet alle betroffenen Verkehrsteilnehmer und Anwohner um Verständnis.

red