Wolfenbüttel. Die Täter nahmen Kupferkabel und Geräte mit. Laut Wolfenbüttels Polizei entstand ein Schaden in fünfstelliger Höhe.

Die Abwesenheit über das Wochenende haben Unbekannte an der Baustelle in der Adersheimer Straße in Wolfenbüttel genutzt. Die Diebe brachen unter anderem fünf Baucontainer auf, stahlen Kupferkabel und elektrische Geräte. Als Tatzeitraum kommt den Polizei-Angaben zufolge die Zeit zwischen Freitag, 18 Uhr, und Montag, 6 Uhr, in Betracht.

Die Höhe des Gesamtschadens liegt im fünfstelligen Bereich. Die Polizei in Wolfenbüttel bittet um Zeugenhinweise unter (05331) 9330.

