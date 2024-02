Wolfenbüttel. Ein Polizeihubschrauber kreist am späten Abend über Wolfenbüttel. Der Täter soll auffällig gekleidet gewesen sein.

Schock am Freitagabend in Wolfenbüttel: Gegen 21.30 Uhr hat ein maskierter Täter einen Lebensmittelmarkt in der Dietrich-Bonhoeffer-Straße in Wolfenbüttel (Netto) betreten. Wie die Polizei berichtet, forderte er unter Vorhalt einer Pistole den Kassierer zur Herausgabe des Bargeldes auf. Schließlich bediente sich der Räuber selbst am Kasseninhalt und flüchtete in unbekannte Richtung.

Eine sofort eingeleitete Fahndung - auch unter Einbeziehung eines Polizeihubschraubers - führte nicht zur Ergreifung des Täters. Der 21-jährige Kassierer erlitt einen leichten Schock. Aus ermittlungstaktischen Gründen werden laut Polizei keine Angaben zur Höhe des erbeuteten Bargeldes gemacht.

Täter trug auffällige Kleidung

Laut Zeugenaussagen soll der männliche Täter 170-185 Zentimeter groß und von normaler Statur gewesen sein. Er soll bei der Tat eine auffällige, goldfarbene Bomberjacke getragen haben, welche mit mehreren Drachenmotiven bedruckt war. Zudem soll der Räuber mit einer schwarzgrauen Jogginghose sowie schwarzen Handschuhen bekleidet gewesen sein. Zur Verdeckung seines Gesichtes habe er eine schwarze Skimaske getragen. Sachdienliche Hinweise bitte an das Polizeikommissariat Wolfenbüttel (Telefon: (05331) 9330).

red