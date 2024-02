Wolfenbüttel. Am Wochenende kontrollierten Beamte zwei Fahrer im Kreis Wolfenbüttel, die sich auffällig benahmen. Beide mussten ihre Fahrt beenden.

In der Adersheimer Straße in Wolfenbüttel haben Polizisten einen 21-jährigen Autofahrer kontrolliert. Das teilt die Polizei mit. Bei der Überprüfung am Sonntag gegen 13.30 Uhr stellten die Beamten nicht näher benannte Auffälligkeiten fest, die auf Drogenkonsum hinwiesen. Ein Test zeigte Cannabis-Spuren im Urin des 21-Jährigen. Die Polizei untersagte die Weiterfahrt, der Mann musste eine Blutprobe abgeben. Auf ihn kommt nun ein Ordnungswidrigkeitenverfahren zu.

E-Scooter-Fahrt endet in Schladen

Auch in Schladen hegten Polizisten am späten Sonntagabend einen Verdacht. Bei der Kontrolle eines 40-jährigen Hornburgers, der gegen 23.45 Uhr mit seinem E-Scooter in der Straße Damm unterwegs gewesen war, offenbarten sich Aneichen eines vorausgegangenen Betäubungsmittelkonsums. Der Fahrer räumte einen Konsum schließlich ein. Die Polizisten untersagten ihm die Weiterfahrt. Der Mann musste eine Blutprobe abgeben. Gegen ihn wird nun ermittelt.

Mehr wichtige Nachrichten aus dem Landkreis Wolfenbüttel lesen:

Täglich wissen, was in Wolfenbüttel passiert:

Newsletter : Hier können Sie sich kostenlos für den täglichen Wolfenbüttel-Newsletter anmelden.

: Hier können Sie sich kostenlos für den täglichen Wolfenbüttel-Newsletter anmelden. Podcast : Hören Sie in unseren Podcast 5nach5 rein – kurz und knapp berichten wir zur Feierabend-Zeit von den wichtigsten Schlagzeilen des Tages.

: Hören Sie in unseren Podcast 5nach5 rein – kurz und knapp berichten wir zur Feierabend-Zeit von den wichtigsten Schlagzeilen des Tages. Social Media: Unsere Zeitung bietet zudem einen Whatsapp-Kanal – und ist auf Facebook, Instagram und Tiktok vertreten.

red