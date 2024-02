Hornburg. Das sagt die Verwaltung zu einer Querungshilfe. Und was haben Fußgänger am Ortseingang Hornburg damit zu tun?

Schneller als erwartet bekam Anlieger Thorsten Pollum eine Antwort der Landkreisverwaltung und der Straßenmeisterei Goslar zu seiner Anfrage in der jüngsten Kreistagssitzung zur Schaffung einer Querungshilfe auf der Bundesstraße (B) 82 am Ortseingang von Hornburg. Pollum wollte konkret wissen: „Da weder die Polizei noch die Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr eine Notwendigkeit für eine Querungshilfe sehen – warum befinden sich dann auf der B82 im Landkreis Goslar in allen Ortschaften Querungshilfen?“