Wolfenbüttel. Spatenstich für das neue Feuerwehrhaus in Wolfenbüttel. Weitere Einrichtungen haben etwas von dem Gebäude. Welche das sind, steht hier.

Das Gebäude in Halchter soll das erste von drei Neubauten für die Feuerwehren in der Stadt Wolfenbüttel sein. Bürgermeister Ivica Lukanic (parteilos) versprach beim ersten Spatenstich für das neue Feuerwehrhaus in Halchter: „Das Haus wird alles bieten, was eine Ortswehr braucht.“

Errichtet wird das neue Gebäude auf einem 1700 Quadratmeter großen Grundstück mit einer Bruttogrundfläche von 915 und einer Nutzfläche von 650 Quadratmetern direkt neben dem Sportplatz am Alten Holzweg auf dem Standort des ehemaligen Mehrgenerationenplatzes. Es wird 4,1 Millionen Euro kosten. Auch Wendessen und Salzdahlum werden laut Feuerwehrbedarfsplan in den nächsten Jahren noch neue Unterkünfte bekommen.

Wenn der Bauplan eingehalten wird, dann wird Wolfenbüttels Bürgermeister dieses Jahr noch zweimal zum Alten Holzweg kommen, um zusammen mit der örtlichen Feuerwehr und der Bevölkerung das Richtfest und die Fertigstellung zu feiern. Denn die ist laut Stadt voraussichtlich für Ende 2024 geplant. Gestartet wurde das Projekt Neubau Feuerwehrhaus in Halchter im November 2021. Mit der Feuerwehr wurde die Ausgestaltung im Mai 2022 in einem Workshop besprochen. Der Bauantrag wurde im April 2023 gestellt und die Baugenehmigung erfolgte im August 2023. Mit vorbereitenden Maßnahmen wurde im Januar begonnen.

Dafür soll das neue Feuerwehrhaus in Halchter genutzt werden

Entstehen wird laut Lukanic ein sehr effizientes Gebäude. Der zweiteilige Baukörper mit Fahrzeughalle und zweigeschossigen Feuerwehrhaus, der unter anderem den Schulungsraum für die Ortsfeuerwehr, aber auch für die Stadtfeuerwehrausbildung enthalten wird, wird als Holz-Hybridbau errichtet. Die Außenwände werden im Holztafelbau errichtet. Tragende Wände werden als Mauerwerkswände errichtet.

Das neue Gebäude, zu dem laut Lukanic der Ortsbrandmeister Pascal Hoppe viele wichtige Hinweise zur vorgeschriebenen Ausgestaltung gegeben hat, wird künftig auch für die Ausbildung der Kinder- und Jugendfeuerwehren des Landkreises genutzt. In diesem Zusammenhang erwähnte der Bürgermeister auch die Halchteraner Jugendfeuerwehr, die in den vergangenen Jahren sehr erfolgreich an Bundes- und sogar internationalen Wettbewerben teilgenommen hat.

Wer von der modernen Technik des Halchter Neubaus profitiert

Aber nicht nur die Feuerwehr wird vom Neubau profitieren. Vom ressourcenschonenden Technikkonzept werden auch der benachbarte Kindergarten und das Sportheim Vorteile haben. Durch die komplette Belegung des Baus, das mit einer Wärmepumpe beheizt wird, mit einer Photovoltaikanlage, wird auch Strom für die zusätzliche Versorgung der Kindertagesstätte und des Sportheims zur Verfügung stehen. Und das in einer Zisterne aufgefangene Regenwasser kann auch zur Bewässerung des Sportplatzes genutzt werden.

