Wolfenbüttel. Wegen der Schließung des Geschäfts Kornblume bekommt der Leih-Lastesel ein neues Zuhause. Wo genau sich das befindet, lesen Sie hier.

Der Julius, das kostenfreie Lastenrad des ADFC Wolfenbüttel, ist seit dem 1. Februar beim Fahrradladen MyBikes-Store Im Kalten Tale 13 auszuleihen. Damit wechselt die Ausleihstation vom Naturkostladen Kornblume zum Kooperationspartner und ADFC-Fördermitglied MyBikes. Seit 2021 wurde das vom Zukunftsfond Asse geförderte Lastenrad in Zusammenarbeit mit Michael Beck von der Kornblume erfolgreich verliehen, heißt es in der Mitteilung des ADFC. Da die Kornblume voraussichtlich in 2024 schließt, wurde ein neuer Verleihpartner gesucht und gefunden.

Der Julius kann unter www.julius-adfc-wf.de gebucht und kostenfrei für ein bis drei Tage ausgeliehen werden. Die Aus- und Rückgabe erfolgt im Kalten Tale im MyBikes-Store zu folgenden Öffnungszeiten: Samstag und Montag von 10 bis 14 Uhr, Dienstag bis Freitag von 10 bis 13 Uhr sowie von 15 bis 18 Uhr.

Service soll Lastenräder fördern und die Lust auf ein eigenes wecken

Das Lastenrad ist einfach zu fahren und wird mit verschiedenem Zubehör wie Kindersitzbank, Regenverdeck oder Persenning verliehen.

„Der ADFC Wolfenbüttel ist sehr froh, das Angebot eines kostenfrei zu leihenden Lastenrades mit MyBikes fortführen zu können. Es dient dazu, die Nutzung von Lastenrädern im Alltag zu fördern und gegebenenfalls zur Anschaffung eines Lastenrades zu motivieren“, wird Thilo Neumann vom Vorstand des ADFC in der Mitteilung zitiert.

