Remlingen. Die Kinder zeigten viel Wortwitz und schauspielerisches Können. Hier lesen Sie, wie das Stück bei den über 200 Zuschauern ankam.

Ende vergangener Woche führte die Theater-AG der Grundschule Remlingen unter der Leitung von Caroline Hesse und Daniela Weiss das Stück „Der Ginpuin – auf der Suche nach dem großen Glück“ auf. Wie die Schule berichtet, wurde das Theaterstück in der Arbeitsgemeinschaft im Rahmen des Ganztagsangebotes vorbereitet.

Die Klassenlehrerin Caroline Hesse und die pädagogische Mitarbeiterin Daniela Weiss leiten seit dem Schuljahr 2023 diese Arbeitsgemeinschaft, die sehr große Beliebtheit bei den Kindern des dritten und vierten Jahrgangs erlangt habe. Die Kinder hätten fleißig von den Sommerferien bis zum Aufführungstermin im Januar geprobt und dabei ihre Texte gelernt und ihr schauspielerisches Können verbessert. Eine besonders schwierige Aufgabe hatte laut der Schulmitteilung das Mädchen, das die Hauptrolle – den Ginpuin – besetzt hatte. Die Herausforderung lag darin, Wörter und Buchstaben zu verdrehen. So wollte der Ginpuin nicht nach Hause, sondern „hach Nause“, und Löwen und Schafe hatten nicht vier Beine, sondern „bier Veine“. Um nur einige Beispiele zu nennen.

Zum Schluss gibt es noch Musik und Tanz

Unterstützung erhielt die Theater-AG von der pädagogischen Mitarbeiterin Uta Behrens, die sich sofort bereit erklärt hatte, bei der Kostümanfertigung zu helfen.

Am Donnerstag vor der Aufführung konnten die Kinder zum ersten Mal auf der großen Bühne in der Turnhalle mit Mikrofonen üben. Das Bühnendesign wurde ebenfalls von den Kindern angefertigt, betont die Schule.

Die Schauspielerinnen und Schauspieler waren vor der Aufführung mächtig aufgeregt und gaben während der Aufführung ihr Bestes, sodass der Applaus riesig war, wie es in der Mitteilung heißt. Über 200 Personen waren zur Theateraufführung gekommen, um sich das Stück anzuschauen. Am Ende sangen die Kinder noch gemeinsam ein Lied und führten einen Tanz auf. Die Veranstaltung wurde der Grundschule zufolge sehr gut besucht, sodass auch einiges an Spenden für die Theater-AG zusammenkam. Von den Spenden sollen in Zukunft Kostüme und Dekomaterialien gekauft werden, schreibt die Schule, an der es zur Einschulungsfeier am 10. August das nächste Theaterstück zu sehen geben wird.

red