Wolfenbüttel. Am Wochenende brachen Unbekannte bei der Jugendhilfe Wolfenbüttel ein. Außerdem: VW-Diebe bauen einen Unfall mit gestohlenem Wagen.

Unbekannte Täter sind am Wochenende in der Zeit zwischen Freitag, 10. November, um 20.30 Uhr und Sonntag, 12. November, um 14.30 Uhr in die Jugendhilfe Wolfenbüttel, Neuer Weg, eingebrochen. Bei der Tat beschädigten sie mehrere Türen. Nach Aussage der Polizei erbeuteten die Täter diverses Diebesgut, die genaue Schadenshöhe ist unbekannt. Die Polizei Wolfenbüttel sucht Zeugen unter (05331) 9330.

Unbekannte wollen in Sickte VW Crafter stehlen und fahren gegen Blumenkübel

Nach bisherigen Ermittlungen haben bislang unbekannte Täter in der Nacht von Samstag auf Sonntag versucht, von einem Gelände einer Dienstleistungsfirma in Sickte einen VW Crafter zu stehlen. Bei dem Versuch, mit dem Fahrzeug zu flüchten, fuhren sie jedoch über mehrere am Boden liegende Bauzaunelemente und einen Blumenkübel, wodurch das Fahrzeug aufsetzte, teilt die Polizei mit. Die Täter konnten nicht weiterfahren. So mussten die Diebe den Crafter zurücklassen. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Cremlingen unter der Nummer (05306) 932230 zu melden.

red