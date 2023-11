Durchsuchungen in Wolfenbüttel – Polizei sucht nach Waffen

Wolfenbüttel Spezialkräfte der Polizei haben am Donnerstagabend unter anderem ein Lokal am Neuen Weg durchsucht. Das haben sie gefunden.

Die Polizei hat am 2. November ein Restaurant am Neuen Weg in Wolfenbüttel durchsucht.

Die Polizei hat am Donnerstagabend unter anderem ein Restaurant in Wolfenbüttel gestürmt. Es handelt sich um eine Gaststätte am Neuen Weg. Die Beamten vermuteten illegalen Waffenbesitz beim Betreiber und durchsuchten das Gebäude wie auch andere Objekte in Wolfenbüttel nach Schusswaffen. Das Braunschweiger Amtsgericht hatte die Durchsuchungsbeschlüsse auf Antrag der Staatsanwaltschaft erlassen.

„Da es im vorliegenden Fall um den Besitz scharfer Schusswaffen geht und der Adressat unserer Maßnahmen in der jüngsten Vergangenheit schon mehrfach massiv Widerstand gegen polizeiliche Maßnahmen geleistet hat, war es allein aus Gründen der Eigensicherung und zum Schutz Unbeteiligter unerlässlich, zur Durchsetzung unserer Maßnahmen Spezialkräfte aus Braunschweig mit einzusetzen“, sagte Andreas Twardowski, Leiter des Polizeikommissariats Wolfenbüttel.

Wolfenbüttel: Das hat die Polizei bei den Durchsuchungen gefunden

Auch ein Spürhund war in dem Restaurant im Einsatz. Gäste mussten das Lokal verlassen. Der Neue Weg wurde aus Sicherheitsgründen zeitweise gesperrt.

Bei den Durchsuchungen konnte in dem Restaurant ein Schulterstück zu einer gesuchten Langwaffe und in einer Privatwohnung ein Revolver aufgefunden werden, der nun kriminaltechnisch untersucht wird.

