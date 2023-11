Wolfenbüttel Mitten in der Nacht musste die Wolfenbütteler Feuerwehr am Harztorwall löschen. Die Polizei ermittelt – genauso wie zu einer Unfallflucht.

Blaulicht in Wolfenbüttel: Die Feuerwehr musste gegen 4.10 Uhr in der Nacht ausrücken, weil zwei Altpapiercontainer brannten. (Symbolbild)

Blaulicht Feuer in Wolfenbüttel: Zwei Altpapiercontainer brannten

In Wolfenbüttel haben in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag zwei Altpapiercontainer am Harztorwall gebrannt. Durch die schnelle Meldung eines Zeugen konnte die Feuerwehr die Flammen unverzüglich löschen, berichtet die Polizei. Verletzt wurde niemand.

Die Container wurden demnach gegen 4.10 Uhr auf bislang unbekannte Weise in Brand gesetzt. Die Höhe der Schadenssumme ist noch nicht bekannt. Erst vor wenigen Tagen hatte es in Wolfenbüttel und Dorstadt gebrannt. Die Wolfenbütteler Polizei nimmt Zeugenhinweise unter der Telefonnummer (05331) 9330 auf.

Zudem bittet die Polizei um Mithilfe bei einer Unfallflucht an der Straße Am Mühlenberge. Dort soll ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer ein am Straßenrand abgestelltes Auto beschädigt haben, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Geschehen ist dies zwischen dem 30. Oktober, 11.15 Uhr, und dem 1. November, 9.50 Uhr.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de