Ärger in Wolfenbüttels Innenstadt – Polizei greift durch

In der Wolfenbütteler Innenstadt hat die Polizei am Dienstagabend mehrere junge Menschen kontrolliert. Hintergrund der Aktion: Eine Gruppe soll in den vergangenen Wochen beinahe täglich für Ärger gesorgt haben.

Die Wolfenbütteler Polizei ist am Dienstagabend in der Innenstadt rund um Hauptkirche, Kornmarkt und Fußgängerzone im Einsatz. Dort, so heißt es in einer Mitteilung, hat in den vergangenen Monaten eine Gruppe aus Minderjährigen und jungen Erwachsenen „beinahe täglich“ für Ärger gesorgt. Die Polizei benennt aufdringliches, respektloses Verhalten – Ruhestörungen, Verunreinigungen und Streitigkeiten – sowie wiederholte Straftaten. Darunter fallen Verstöße gegen das Waffengesetz, Bedrohungen und andere strafrechtlich relevante Verhaltensweisen im öffentlichen Raum.

Auf die Ansprache von Anwohnern hätte die Gruppe uneinsichtig reagiert – auch erste Maßnahmen der Polizei fruchteten nicht. „Das subjektive Sicherheitsgefühl, insbesondere der Anwohner, aber auch der Besucher der Fußgängerzone und der reisenden Gäste am Kornmarkt, wird durch das gruppendynamische Verhalten beeinträchtigt und gestört.“

Großkontrolle am Dienstagabend in Wolfenbüttels Innenstadt

Um die Täter der in Rede stehenden Straftaten einwandfrei identifizieren zu können, führt die Polizei Wolfenbüttel am Dienstag eine großangelegte Kontrollmaßnahme in der Innenstadt von Wolfenbüttel durch. „Gegebenenfalls werden festgestellte Mitglieder der Gruppierung zur möglichen Identifizierung durch Zeugen erkennungsdienstlich behandelt“, heißt es.

Für die Zeit nach der Großkontrolle kündigt die Polizei an, ihre Präsenz in den nächsten Wochen merklich zu erhöhen und zu intensivieren – und zwar an den „signifikanten Orten im Stadtgebiet Wolfenbüttel“. Bürgermeister Ivica Lukanic begrüßt das unverzügliche Handeln der Polizei: „Auf Hinweise aus der Wolfenbütteler Bevölkerung an den Bürgermeister und den Leiter des Polizeikommissariats sind die Polizei Wolfenbüttel und Mitarbeitende der Stadtverwaltung aktiv geworden. Neben den erforderlichen repressiven Maßnahmen muss auch die Präventions- und Integrationsarbeit verstärkt werden.“ Hierbei sei ihm insbesondere die Zusammenarbeit mit dem Jugendamt des Landkreises wichtig.

