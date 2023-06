Wolfenbüttel: Feuer in Wohnhaus – Menschenleben in Gefahr

Wolfenbüttel. Die Feuerwehr ist am Freitagmorgen im Einsatz in der Wolfenbütteler Innenstadt. Gemeldet wurde ein Brand mit Menschenleben in Gefahr.

Die Feuerwehr befindet sich im Einsatz am Harztorwall in der Wolfenbütteler Innenstadt.

Die Feuerwehr ist aktuell im Einsatz in der Wolfenbütteler Innenstadt am Harztorwall, Ecke Bahnhofstraße. Gemeldet wurde ein Brand mit Menschenleben in Gefahr. Erste Einsatzkräfte bestätigten demnach eine Rauchentwicklung vor Ort, wie ein Sprecher mitteilt.

Bei Eintreffen hatten die Bewohner das Haus bereits verlassen und kamen zur gesundheitlichen Überwachung in einem Bus an der nahe gelegenen Haltestelle unter, wie unser Reporter vor Ort informiert. Das erste Obergeschoss des älteren Hauses stand in Flammen.

Wie die Feuerwehr mitteilt, konnte das Feuer bereits bekämpft werden und die Nachlöscharbeiten begonnen. „Der Einsatz wird noch eine gewisse Zeit andauern“, so der Sprecher. Neben der Ortsfeuerwehr Wolfenbüttel und der Örtlichen Einsatzleitung ist auch der DRK Rettungsdienst mit mehreren Einsatzkräften vor Ort.

red

