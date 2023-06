Wolfenbüttel. In Schladen hat eine Autofahrerin erst einen Fußgänger und dann ein anderes Fahrzeug angefahren. Die Polizisten stellten fest, dass sie betrunken war.

Die Polizeibeamten aus Wolfenbüttel haben in der Nacht zu Samstag mehrere betrunkene Verkehrsteilnehmer aus dem Verkehr gezogen (Symbolbild).

Polizei Wolfenbüttel Nachts: Betrunkene Verkehrsteilnehmer in Wolfenbüttel unterwegs

Gleich dreimal hat die Polizei in der Stadt und im Landkreis Wolfenbüttel in der Nacht zu Samstag alkoholisierte Verkehrsteilnehmer aus dem Verkehr ziehen müssen. Bei der ersten Verkehrskontrolle am Freitagabend gegen 23.44 Uhr haben die Beamten einen 19-jährigen E-Scooter-Fahrer kontrolliert. Dieser war auf dem Wolfenbütteler Schlossplatz unterwegs, wie die Polizei mitteilt.

Bei der Kontrolle stellten die Polizeibeamten fest, dass der Fahrer Alkohol konsumiert hat. Der durchgeführte Alkoholtest ergab einen Wert von 0,99 Promille. Dem Fahrer wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Blutprobe entnommen. Außerdem wurde ein Verfahren gegen ihn eingeleitet.

Nach dem Schützenfest betrunken im Auto unterwegs

Eine Besucherin des Schützenfestes in Schladen verursachte in der Nacht zunächst zwei Verkehrsunfälle. Bei dem Versuch rückwärts auszuparken stieß sie erst gegen einen Fußgänger, dieser wurde leicht verletzt. Im Anschluss fuhr sie gegen einen abgestellten Pkw. Dabei entstand ein Sachschaden an dem Fahrzeug.

Als die Polizeibeamten gegen 1 Uhr in der Nacht die Unfälle aufnahmen, stellten sie fest, dass die Fahrerin betrunken ist. Der Alkoholtest ergab einen Wert von 2,3 Promille. Gegen die Fahrzeugführerin wurde ein Strafverfahren eingeleitet, ihr wurde die Weiterfahrt untersagt und die Fahrerlaubnis sichergestellt.

Zu schnell und betrunken zwischen Groß Denkte und Wendessen

Gegen 3.10 Uhr fiel einer Streifenwagenbesatzung der Polizei Wolfenbüttel ein Pkw Hyundai durch seine enthemmte Fahrweise auf. Zwischen Groß Denkte und Wendessen fuhr eine 36-Jährige in Schlangenlinien zum Teil mit 100 Kilometer die Stunde. Die Beamten konnten die Fahrerin in Wolfenbüttel auf der Friedrich-Wilhelm-Straße stoppen.

Bei der Kontrolle wurde bei ihr Alkoholbeeinflussung festgestellt, ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,75 Promille. Die Weiterfahrt wurde ihr untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet.

red

