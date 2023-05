Wolfenbüttel. Auf der Adersheime Straße wurde er zum ersten Mal gestoppt, danach ging er Polizisten in der Innenstadt an.

(Archivbild) Polizeibeamte mussten am Freitagabend einen Betrunkenen in Gewahrsam bringen.

Mehrfach auffällig Betrunkener greift Polizisten in Wolfenbüttel an

Gleich zweimal ist ein betrunkener 23-Jähriger wegen seines aggressiven Verhaltens am Freitagabend in Wolfenbüttel aufgefallen. Wie die Polizei berichtet, wurde er zunächst an der Adersheimer Straße gestoppt, nachdem er mit seinem Transporter zwei geparkte Autos im Vorbeifahren touchiert hatte und zu fuß von der Unfallstelle fliehen wollte.

Die Beamten stellten fest, dass er betrunken war und gleichzeitig unter Einfluss weiterer Rauschmittel stand. Während der Blutprobenentnahme beleidigte und bedrohte der Mann die Beamten und den durchführenden Arzt. Kurz nach seiner Entlassung fiel er erneut negativ und äußerst aggressiv im Stadtgebiet auf. Um weitere Straftaten zu verhindern, wurde der Mann in Gewahrsam genommen und zur hiesigen Dienststelle transportiert. Hierbei leistete er aktiv Widerstand und griff zwei Beamte an. Sie konnten die Attacke abwehren und blieben unverletzt. Gegen den 23-Jährigen werden mehrere Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Lesen Sie weitere Nachrichten aus Wolfenbüttel:

Vier Leichtverletzte bei Unfall an A36-Auffahrt Wolfenbüttel-Süd

Vor der A36-Auffahrt Wolfenbüttel-Süd ist es am Freitagabend gegen 21 Uhr zu einem Verkehrsunfall gekommen. Beim Linksabbiegen auf die Auffahrt, übersah ein 62-Jähriger einen entgegenkommenden Pkw. Bei dem Zusammenstoß wurden der 62-Jährige sowie drei Mitfahrer im entgegenkommenden Auto leicht verletzt. Beide Wagen waren nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Täglich wissen, was in Wolfenbüttel passiert: Hier kostenlos für den täglichen Wolfenbüttel-Newsletter anmelden!

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de