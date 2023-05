Wolfenbüttels Kita-Kinder freuen sich über neue Trettraktoren

Zuwachs im Fuhrpark der zehn städtischen Kindertagesstätten: Die Firma AGCO GmbH mit Standort in Wolfenbüttel besuchte am Mittwoch und Donnerstag die Kitas im ganzen Stadtgebiet mit einem Schlepper, um jedem Standort einen neuen Trettraktor zu überreichen. Daneben durften die Kinder auch auf dem großen Vorbild des Geschenkes Platz nehmen, berichtet die Stadt in einer Pressemitteilung.

Nachdem das Agrartechnik-Unternehmen bereits im September letzten Jahres die Kindertagesstätten in freier Trägerschaft mit Trettraktoren für Kinder beschenkt hatte, sollten nun die städtischen Kitas folgen. So staunten die Kindergartenkinder an der Geibelstraße am Mittwoch nicht schlecht, als der große Traktor mit Ladewagen vor ihrer Kita hielt. Sogleich wurde dieser ausgiebig getestet. Daneben bestand die Möglichkeit, sich auch einen Eindruck des Originals zu machen, indem die Heranwachsenden nacheinander in der Kabine auf dem Fahrer- oder Beifahrersitz Platz nehmen konnten.

Spaß auf dem Außengelände vorprogrammiert

Nur einige Hundert Meter von der ersten Station entfernt, wurde die nächste Einrichtung in der Straße „Am Hopfengarten“ von dem dreiköpfigen Übergabeteam des Unternehmens angesteuert. Nach einem Abstecher in den Wolfenbütteler Ortsteil Leinde zur dortigen Kindertagesstätte ging es nach Wolfenbüttel-Linden. Nach kurzem Aufenthalt machte sich der Trecker auf die vorletzte Tour des Tages an die Kindertagesstätte „Alter Weg“. „Wir haben vor einiger Zeit schon einen Traktor geschenkt bekommen, aber jetzt haben wir endlich einen zweiten für die Kinder“, teilte Kita-Leiterin Stephanie Gäbel mit.

Der Mittwoch endete mit dem Besuch bei der Kita „Groß Stöckheim“. „Die Kinder“, so bemerkte Erzieherin Kerstin Müller-Kothe, „werden auf dem neuen Außengelände unserer Kita viel Spaß mit dem Trettraktor haben.“

Probesitzen begeistert die Kinder

Die Route am Donnerstag führte der Pressemitteilung zufolge zunächst an die Kita „Villa Hoppetosse“. Bevor das Geschenk herausgeräumt war, wurden schon allerhand Erinnerungsfotos vor der stattlichen Landmaschine geknipst. Nach der sogenannten „Dankesrakete“ der Kinder bewegte sich der Übergabe-Tross in Richtung Kita „Varietà“. Das Fazit eines Kindes nach dem Probesitzen auf dem großen Traktor: „Das war ganz schön cool!“ An der nächsten Station des Tages in Salzdahlum wurden aufgrund der unterschiedlichen Standorte gleich zwei Trettraktoren übergeben. Der stellvertretenden Leiterin der Kita Kathrin Herrmann fielen sogleich die Flüsterlaufreifen des Spielzeuges auf und erinnerte sich dabei: „Wir hatten mal einen Trettraktor, der hatte sehr laute Räder. Aber dieser ist um einiges leiser.“ Sie fügte hinzu: „Das ist wirklich toll, dass wir jeweils einen Trecker für beide Häuser bekommen.“

Der letzte Halt war an der Kita „Halchter“ eingeplant. In der dortigen Kindertagesstätte konnten alle interessierten Kinder nach der Übergabe des neuen Spielzeuges noch einmal im großen Trecker probesitzen.

red

