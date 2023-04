Wolfenbüttel. Am Rodeland sind am Freitag zwei Autos zusammengestoßen. Einer der Unfallbeteiligten fuhr weiter. Die Wolfenbütteler Polizei bittet um Hinweise.

Polizei Wolfenbüttel Unfallflucht in Wolfenbüttel – Polizei sucht nach Zeugen

Auf der Straße Am Rodeland in Wolfenbüttel ist es am Freitagnachmittag im Begegnungsverkehr zu einem Zusammenstoß der linken Außenspiegel zweier Autos gekommen. „Hierbei ist mindestens ein Außenspiegel beschädigt worden“, berichtet die Wolfenbütteler Polizei. Der unbekannte Autofahrer verließ den Unfallort allerdings, ohne sich um eine Regulierung zu bemühen.

Die 78-jährige Geschädigte erschien nach dem Zusammenstoß gegen 16.15 Uhr auf der hiesigen Dienststelle, um den Unfall und ihren Schaden zu melden. Zeugen, die Angaben zum Geschehen beziehungsweise zu dem unbekannten Verursacher machen können, werden gebeten sich bei der Polizei in Wolfenbüttel unter (05331) 9330 zu melden.

red

