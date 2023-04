Neuer Aldi in Wolfenbüttel – Verkauf vorübergehend im Zelt

Wolfenbüttel. Während des Neubaus der Aldi-Filiale in Wolfenbüttel zieht der Verkauf in ein Zelt um. Das müssen Kundinnen und Kunden wissen.

Aus Alt mach Neu: In Wolfenbüttel entsteht ein neuer Aldi-Markt. Schon seit Samstag, 8. April ist der bisherige Markt an der Schweiger Straße 7 geschlossen. Er wird abgerissen „und im Zuge der Modernisierung des gesamten Aldi Nord Filialnetzes nach dem aktuellen Filialkonzept am gleichen Standort neu gebaut“, informiert Maximilian Morlock vom Aldi Wolfenbüttel.

Die Neueröffnung des Marktes soll voraussichtlich im November diesen Jahres stattfinden.

Aldi-Markt in Wolfenbüttel zieht in ein Verkaufszelt

Damit Kundinnen und Kunden auch während der Bauphase nicht auf Aldi verzichten müssen, geht der Verkauf ab dem 24. April, 7 Uhr, in einem Zelt an der Schweiger Straße 4 weiter. „Dieses wird eine Verkaufsfläche von 780 Quadratmetern haben, auf der Kund:innen das gewohnte ALDI Sortiment finden werden. Außerdem stehen ausreichend Parkplätze vor dem Zelt zur Verfügung“, heißt es in der Mitteilung.

Auch mit den öffentlichen Verkehrsmitteln sei das Verkaufszelt gut zu erreichen. Die Haltestelle Schweigerstraße ist nur wenige Gehminuten entfernt.

red

