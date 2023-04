Feuerwehr muss brennenden Schuppen in Cremlingen löschen

Cremlingen. Die Wolfenbütteler Polizei ermittelt zur Ursache des Feuers am Mittwochmorgen – genauso wie zu einem gescheiterten Autodiebstahl in Fümmelse.

Aus bislang ungeklärten Gründen ist am frühen Mittwochmorgen ein Holzschuppen in Cremlingen in Brand geraten. Die Feuerwehr löschte das Feuer in der Emil-Berg-Straße gegen 4.15 Uhr. Zur Brandursache und zum entstandenen Sachschaden kann die Wolfenbütteler Polizei derzeit noch keine Angaben machen. „Die Ermittlungen laufen“, erklärt sie.

Fümmelse: Kraftfahrzeugdiebstahl scheitert

Unbekannte Täter haben zwischen Dienstag, 15 Uhr, und Mittwoch, 10.50 Uhr, in Fümmelse versucht, einen Transporter zu stehlen. Der Peugeot Boxer parkte in der Oberen Dorfstraße. Wie die Wolfenbütteler Polizei erläutert, gelangten die Täter auf bislang unklare Weise in den Transporter und beschädigten den Innenraum und das Zündschloss.

Der Versuch, das Fahrzeug zu stehlen, scheiterte aber offensichtlich. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 1500 Euro geschätzt. Hinweise gehen telefonisch an (05331) 9330.

