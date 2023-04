Wolfenbüttels Wildtierretter lassen wieder die Drohnen steigen

Die ehrenamtlichen Drohnenpiloten und Helfer der Jägerschaft Wolfenbüttel bereiten sich derzeit auf ihren Einsatz zur Rettung von jungen Wildtieren vor. In den kommenden Tagen beginnen die Landwirte nämlich damit, ihre Wiesen zu mähen. Hauptsächlich in den Monaten Mai und Juni erblickt allerdings auch der Nachwuchs zahlreicher Wildtiere das Licht der Welt.

Beispielsweise Rehe, Hasen und bodenbrütende Vögel legen ihren Nachwuchs im dichten Gras ab. Sie kommen nur alle paar Stunden zum Säugen zurück. Die Jungtiere tarnen sich, indem sie bei Gefahr reglos liegen bleiben.

„Die Landwirte sind verpflichtet, sicherzustellen, dass beim Mähen kein Wirbeltier zu Schaden kommt“, heißt es in der Mitteilung. Nicht selten würden beispielsweise Rehkitze vom Mähwerk erfasst und getötet oder verstümmelt. Die Wildtierrettung der Jägerschaft Wolfenbüttel unterstützt die Landwirte bei der Suche mit Drohnen mit Wärmebildkameras. Das Bodenteam fängt Jungtiere ein und setzt sie in Körbe am Rand der Wiese. Sobald keine Gefahr mehr für sie besteht, werden sie freigelassen und später vom Muttertier abgeholt.

Jägerschaft gibt Wolfenbüttelern wichtige Tipps

Auch Bürgerinnen und Bürger könnten einen wichtigen Beitrag zur Wildtierrettung leisten. „Bitte halten Sie Abstand zu Rehkitzen und anderem Wildtiernachwuchs und fassen Sie diesen niemals an. Die Muttertiere kehren zum Säugen zu ihrem Nachwuchs zurück. Sie sind in der Nähe, auch wenn Sie sie nicht sehen“, teilt die Jägerschaft Wolfenbüttel mit.

Wichtig sei insbesondere, dass Hundebesitzende während der allgemeinen Brut-, Setz- und Aufzuchtzeit vom 1. April bis 15. Juli ihre Tiere in der freien Landschaft anleinen und nie in die Nähe der Jungtiere lassen. Es reiche bereits ein kurzer Kontakt aus und das Muttertier nehme ihren Nachwuchs aufgrund des fremden Geruchs nicht mehr an. Rehkitz und Co. müssten dann verhungern.

Die Jägerschaft Wolfenbüttel informiert abschließend: „Sofern Sie als Landwirt oder Jagdpächter die Unterstützung der Jägerschaft Wolfenbüttel im Rahmen der Wildtierrettung in Anspruch nehmen möchten, steht Ihnen der Obmann für Wildtierrettung der Jägerschaft Wolfenbüttel, Dirk Sticherling, unter der Telefonnummer 0151-70545832 gerne als Ansprechpartner und Koordinator zur Verfügung.“

red

