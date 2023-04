A-capella in der St.-Petrus-Kirche Vokalmusik aus den Niederlanden in Wolfenbüttel

Auf Einladung der Kulturinitiative TonArt und des Michael-Praetorius-Collegiums präsentiert das für seine exzellente Wiedergabe mehrstimmiger A-capella-Werke bekannte Vokalensemble Voktett Hannover am Samstag, 15. April, in der St.-Petrus-Kirche in Wolfenbüttel alte und neue Vokalmusik aus den Niederlanden.

In den Niederlanden sei die zeitgenössische Chormusik ein wichtiger Bestandteil der exzellenten und progressiven Chorszene, schreibt TonArt in seiner Ankündigung. Zudem gebe es unzählige Repertoireschätze in der Alten Musik – von franko-flämischer Vokalpolyphonie bis zur Musik des Frühbarock.

Virtuose, achtstimmige Motetten

Das Ensemble Voktett beschreibt es daher als ein Herzensanliegen, mit diesem A-cappella-Programm auf die musikalische Vielfalt und Exzellenz niederländischer Vokalmusik aufmerksam zu machen. Im Mittelpunkt des Konzertes stehen vier virtuose, achtstimmige Motetten von Jan Pieterszoon Sweelinck sowie ein Salve Regina von Jacob Obrecht, der als einer der herausragendsten Vertreter der franko-flämischen Vokalpolyphonie gilt. Dazwischen erklingen ausgewählte zeitgenössische Werke von Daan Manneke, Rudolf Escher und Ton de Leeuw, die mit markanter Stilistik und einzigartiger Klanglichkeit nachhaltig überzeugen.

Das Voktett Hannover wurde 2012 als ein gemischtes und doppelchörig besetztes Vokalensemble von Studierenden der Hochschule für Musik, Theater und Medien Hannover gegründet. Mit vielseitigen A-cappella-Programmen sind die acht Sängerinnen und Sänger bei renommierten Konzertreihen und Festivals in ganz Deutschland zu Gast. Ihr umfassendes A-cappella-Repertoire reicht von den Anfängen der polyphonen Vokalmusik bis zu Auftragskompositionen zeitgenössischer Komponistinnen und Komponisten.

Zahlreiche Preise abgestaubt

Das Vokalensemble ist Erster Preisträger des Felix-Mendelssohn-Bartholdy-Hochschulwettbewerbs 2015 sowie Erster Preisträger des Deutschen Chorwettbewerbs 2018 in der Kategorie Vokalensemble. Zudem wurde dem Ensemble beim Deutschen Chorwettbewerb in Freiburg sowohl der Sonderpreis der Walter-und-Charlotte-Hamel-Stiftung als auch der Sonderpreis des Labels rondeau production verliehen. Beim Internationalen A-cappella-Wettbewerb in Leipzig erhielt das Ensemble 2019 den amarcord-Sonderpreis sowie den Sonderpreis der Edition Peters. Künstlerische Anregungen erhielten die acht Sängerinnen und Sänger in Meisterklassen beim Quartett New York Polyphony, dem Oktett voces8 sowie Stephen Connolly und Detlef Bratschke.

Konzertkarten sind im Vorverkauf zu 22 Euro (normal), 11 Euro (Studierende, Arbeitslose), 5 Euro (Schüler) zu bestellen über www.musikstadt-wolfenbuettel.de sowie erhältlich bei Bücher Behr, Kornmarkt 4, Wolfenbüttel und an der Abendkasse. Außerdem sind Vorbestellungen über www.tonart-wf.de möglich.

