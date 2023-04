Wolfenbüttels Schloss-Schüler zu Gast im Klimahaus Bremerhaven

Wolfenbüttel. Der siebte Jahrgang des Gymnasiums im Schloss unternahm eine Exkursion ins Klimahaus. Was die Schülerinnen und Schüler dort entdeckten, steht hier.

Schüler des Wolfenbütteler Gymnasiums im Schloss besuchten das Klimahaus in Bremerhaven.

Fest im Lehrplan des siebten Jahrgangs verankert ist im Gymnasium im Schloss der Besuch des Klimahauses in Bremerhaven. Wie die Schule in einer Pressemitteilung berichtet, wurde die Exkursion von der Fachgruppe Erdkunde nun schon zum vierten Mal organisiert und sollte den Teilnehmenden einen Einblick in die Themen „Leben und Wirtschaften im Einfluss unterschiedlicher Klimate“, „Klimawandel“ und „Umweltschutz“ geben.

Das Klimahaus sei ein einzigartiges Museum, das die Besucher auf eine Reise durch verschiedene Klima- und Vegetationszonen der Erde mitnehme, schreibt die Schule. Die Schülerinnen und Schüler könnten hier hautnah erleben, wie sich das Klima in den verschiedenen Regionen verändert und welche Auswirkungen das auf die Natur und die Menschen hat. So sei es zum Beispiel möglich, den Regenwald oder die Arktis zu besuchen und den Unterschied zwischen den verschiedenen Klima- und Vegetationszonen zu erfahren.

Klimahaus: bereichernde Ergänzung zum Unterricht

Die Exkursion sei nicht nur informativ, sondern auch unterhaltsam gewesen, betont die Schule. Die Exkursionsteilnehmer seien begeistert gewesen von den interaktiven Ausstellungen und den vielen Möglichkeiten zum Ausprobieren und Entdecken. Sie hätten nicht nur viel über den Klimawandel, sondern auch über erneuerbare Energien und den Schutz der Umwelt gelernt.

Die Lehrer und Betreuer seien mit dem Ausflug ebenfalls zufrieden gewesen und betonten die Bedeutung von außerschulischen Lernorten für die Bildung der Schülerinnen und Schüler. Somit sei das Klimahaus eine bereichernde Ergänzung zum Unterricht.

red

