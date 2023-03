A 36: Vollsperrung ab Sonntag in Höhe Braunschweig-Melverode

Braunschweig. Bis Montagfrüh wird an einer Brücke gearbeitet. Bis Donnerstag ist nur eine Spur befahrbar. Darauf müssen sich Autofahrer in Braunschweig einstellen.

Auf der Autobahn 36 in Höhe der Anschlussstelle Braunschweig-Melverode müssen sich Verkehrsteilnehmer am Wochenende auf eine Vollsperrung einstellen. Das teilt die Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr mit.

Seit dieser Woche laufen Arbeiten für die Oberleitungen der Stadtbahn. In Fahrtrichtung Wolfenbüttel ist daher lediglich eine Spur befahrbar. In beiden Richtungen kommt es am Sonntag, ab 7 Uhr zur Vollsperrung in beide Richtungen. Diese dauert voraussichtlich bis Montagfrüh, 4.30 Uhr. Das beeinflusst auch den ÖPNV in Braunschweig. Wie sich die Fahrpläne ändern, lesen Sie hier.

Bis Donnerstag, zirka 4.30 Uhr, bleibt die einspurige Verkehrsführung im Bereich der Brückenbaustelle bestehen.

Vollsperrung auf der A36: Das sind die Umleitungen

In Fahrtrichtung Braunschweig wird der Fernverkehr an der Anschlussstelle Wolfenbüttel-Nordwest über die Landstraße 615 nach Salzgitter-Thiede und weiter über die Bundesstraße 248 zur A39-Anschlussstelle Braunschweig-Rüningen-Süd geleitet. Die A36 in Fahrtrichtung Braunschweig bleibt bis zur Abfahrt Braunschweig-Heidberg befahrbar. Die Ausfahrt Braunschweig-Melverode aus Richtung Innenstadt bleibt ebenfalls frei.

Umgekehrt wird der von der Vollsperrung betroffene Verkehr im Kreuz BS-Süd sowohl aus Richtung Innenstadt, als auch aus Richtung Wolfsburg über die A39 in Richtung Kassel-Salzgitter geleitet. Gleiches gilt für den Verkehr auf der A391 aus Richtung Lüneburg. Ab der A39-Anschlussstelle Braunschweig-Rüningen-Süd gilt dann wieder die Umleitungsstrecke über die Bundesstraße 248 und Landesstraße 615 zur A36.

Lesen Sie mehr:

Täglich wissen, was in Braunschweig passiert: Hier kostenlos für den täglichen Braunschweig-Newsletter anmelden!

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de