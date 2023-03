Besuch des Stadtbads in Wolfenbüttel wird merklich teurer

Auf den gewohnten Komfort und die Temperaturen aus der Vor-Corona-Zeit dürfen sich die Besucher des Stadtbads Okeraue freuen, wenn das Schwimm- und Freizeitbad am 11. April wieder in den Vollbetrieb zurückgekehrt. Dies berichtet die Stadtbetriebe Wolfenbüttel GmbH in einer Pressemitteilung. Was den Badegästen weniger gefallen dürfte: Die Preise haben ordentlich angezogen.

Wie viele Einwohner und Unternehmen kämpfe auch das Stadtbad mit heftigen Preis- und Kostensteigerungen. Diese führten insgesamt zu einer für 2023 zu erwartenden Mehrbelastung von knapp einer Million Euro gegenüber 2022 und seien ohne Veränderungen der Einnahmeseite nicht tragbar.

Konkret bedeutet die erste Preiserhöhung seit vier Jahren etwa, dass Erwachsene für 2,5 Stunden nun

7 Euro statt bisher 5,50 bezahlen (Tageskarte: 9 statt 7,50 Euro). Merklich teurer wird es insbesondere für Familien mit Kindern im Alter von drei bis fünf Jahren: War für jene der Eintritt bislang kostenlos, werden nun 3 Euro fällig. Für einen Erziehungsberechtigten mit dreijährigem Kind bedeutet dies 10 Euro statt bislang 5,50 Euro (2,5 Stunden).

red

