Einbrecher suchen Schule und Kita in Winnigstedt heim

Unbekannte sind in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag nach Aufhebeln eines Fensters in eine Schule und eine Kindertagesstätte an der Hauptstraße in Winnigstedt im Landkreis Wolfenbüttel eingebrochen. Das teilt die Polizei am Freitag mit.

Musikbox und Handys in Winnigstedt gestohlen

Innerhalb der Gebäude brachen sie weitere Türen auf und durchsuchen die Räumlichkeiten nach Wertvollem. Nach ersten Erkenntnissen wurde zumindest eine Musikbox sowie ein Mobiltelefon entwendet. Zum entstandenen Schaden konnte die Polizei noch keine näheren Angaben machen. Zeugen, die etwas gesehen haben, sollen sich an die Ermittler wenden: (05331) 9330.

red

