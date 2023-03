Wolfenbüttel bleibt Fairtrade-Stadt

Zur Feier anlässlich der erneuten Zertifizierung Wolfenbüttels als Fairtrade-Stadt hatte die gleichnamige Steuerungsgruppe in den Ratssaal eingeladen. Darüber berichtet die Stadt in einer Pressemitteilung. Bürgermeister Ivica Lukanic dankte demnach denjenigen, die den Fairtrade-Prozess in Wolfenbüttel maßgeblich vorantreiben.

Neben Martina Münstermann-Kreifels als Koordinatorin seitens der Stadtverwaltung begrüßte er den Sprecher der Steuerungsgruppe Matthias Knoche-Herwig sowie Christiane Döring und Dennis Walter vom Weltladen/Verein Werkstatt Solidarische Welt. „Sie sind der Ursprung des Fairen Handels hier in Wolfenbüttel“, so Lukanic. Der Verein hat 2014 den Weltladen in der Okerstraße eröffnet. Getragen wird er von Ehrenamtlichen.

Auch Sabine Fuß und Hendrikje Pfau vom Gymnasium im Schloss mit ihrer Arbeitsgemeinschaft „Die Fairänderer“ kamen zur Feier. Das Gymnasium erhielt bereits 2018 erstmals die Auszeichnung Fairtrade-School. Mit dabei waren zudem der Dekan der Fakultät Recht/Brunswick European Law Schools Professor Kai Litschen sowie Inga Dixon, die sich als Ratsmitglied in die Gruppe einbringt und das ehemalige Ratsmitglied Volker Müller, der der Gruppe treu geblieben ist.

Erstmalig als Fairtrade-Stadt zertifiziert wurde Wolfenbüttel laut Mitteilung 2019. Viele Akteure würden den Fairtrade-Gedanken seitdem mit Leben füllen. „Sie alle tragen zu mehr Gerechtigkeit für den Globalen Süden bei“, betonte der Bürgermeister mit Blick auf sie.

Zudem erklärte Stadtbaurat Klaus Benscheidt, dass gerade die Themen Nachhaltigkeit und fairer Einkauf für die Stadt beim Bauen wichtig und im Bewusstsein der Verantwortlichen seien.

