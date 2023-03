Hier gibt es die Wolfenbüttel-Sets für Essen zum Mitnehmen

Wolfenbüttel. Die Stadt verkauft Wolfenbüttel-Sets für Essen zum Mitnehmen - mit Tasche, Schale und Gutschein. An drei Orten in der Stadt sind sie zu haben.

Mit dem neuen Verpackungsgesetz sind seit Januar Gastronomiebetriebe dazu verpflichtet, bei Essen zum Mitnehmen Alternativen zu Einwegverpackungen bereitzuhalten oder mitgebrachte Behältnisse von Gästen zu befüllen. Jetzt macht die Stadt Wolfenbüttel mit einer Aktion auf die Verwendung von Mehrweggeschirr beim Essen zum Mitnehmen aufmerksam, berichtet sie in einer Pressemitteilung.

Demnach werden 500 Wolfenbüttel-Mehrweg-Sets zum Preis von fünf Euro verkauft. Ein Set besteht aus einer Mehrwegschale, einer Baumwolltasche und einem Gastronomie-Gutschein in Höhe von fünf Euro. Verkauft werden diese Mehrweg-Sets seit dem 1. März an an drei Orten:

Tourist-Info, Löwenstraße 1 (Eingang neben dem Parkhaus Schulwall),

Theaterkasse, Stadtmarkt 7A,

Weltladen, Okerstraße 10.

„Wir freuen uns, wenn viele Menschen unser Angebot nutzen und vielleicht sogar zum ersten Mal ihr Essen in einer mitgebrachten Schale bei ihrer Gastronomie mitnehmen – und es auch zukünftig in ihrem Alltag nutzen“, wird Nicole Lüdicke, Leiterin der Tourist-Info der Stadt Wolfenbüttel, in der Mitteilung zitiert.

Gastronomen können sich Gutschein erstatten lassen

Der Rabattgutschein in dem Set kann den Angaben zufolge vom 13. bis zum 18. März in der teilnehmenden Wolfenbütteler Gastronomie eingelöst werden. In diesem Zeitraum gilt der Coupon in Höhe von 5 Euro, wenn das Essen in einer Mehrwegverpackung mitgenommen wird. Es wird darum gebeten, vor der Bestellung bei der Gastronomie nachzufragen, ob der Gutschein akzeptiert wird. Teilnahmeberechtigt sind grundsätzlich alle im Stadtgebiet ansässigen Gastronomiebetriebe, wird weiter erklärt. Der Gastronom kann sich der Mitteilung zufolge den Gutschein anschließend unkompliziert wieder bei der Tourist-Info erstatten lassen.

„Wir hoffen auf eine rege Teilnahme unserer Gastronomen an unserer Aktion. Es ist eine gute Gelegenheit, einfach neue Kunden für sich zu gewinnen“, wird Kira Jahnke von der Wirtschaftsförderung der Stadt Wolfenbüttel zitiert.

Lesen Sie mehr Artikel über Wolfenbüttel und Umgebung:

Wolfenbüttel- Seniorin beim Einkaufen bestohlen

Neueröffnung in Sickte- Der „Bunte Laden“ ist zurück

Fotoausstellung in Schöppenstedt zeigt Bilder zu Fukushima

Täglich wissen, was in Wolfenbüttel passiert: Hier kostenlos für den täglichen Wolfenbüttel-Newsletter anmelden!

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de