Wolfenbüttel: Seniorin beim Einkaufen bestohlen

Eine 79-jährige Seniorin ist am Dienstagnachmittag beim Einkauf in einem Discounter in der Schweigerstraße in Wolfenbüttel bestohlen worden.

Laut der Polizei Wolfenbüttel versperrten ein unbekannter Mann mit seinem Einkaufswagen und eine ebenfalls unbekannte Frau mit Kinderwagen und Kleinkind plötzlich für kurze Zeit der Seniorin den Weg. Es sah so aus, dass diese Personen zusammengehören. Diese Gelegenheit nutzte dann eine weitere unbekannte männliche Person aus, um der Seniorin die Geldbörse aus der Jackentasche zu stehlen. Ob diese Person ebenfalls zu den anderen Unbekannten gehört und diese gemeinsam gehandelt haben, müssen die weiteren Ermittlungen ergeben. In der Geldbörse befanden sich Bargeld und diverse persönliche Papiere.

Beschreibung des Mannes mit Einkaufswagen: zirka 165 - 170 cm groß, untersetzte Statur, zirka 40 Jahre alt, dunkle Haare. Beschreibung der Frau mit Kinderwagen: 160 - 165 cm groß, gedrungene Figur, zirka 40 Jahre alt, dunkle Haare, dunkel gekleidet. Beschreibung der dritten Person: männlich, breitschultrig, zirka 185 - 190 cm groß. Hinweise erbittet die Polizei unter (05331) 933-0.

Wolfenbüttel: Verkehrskontrollen im Stadtgebiet

Am Donnerstag haben Beamte der Polizei Wolfenbüttel gezielte Verkehrskontrollen im Stadtgebiet von Wolfenbüttel durchgeführt. Insgesamt wurden 53 Fahrzeuge und die Fahrzeugführer kontrolliert.

Ein 18-jähriger Autofahrer räumte während der Kontrolle den Konsum von Betäubungsmitteln ein. Eine Blutentnahme, die Untersagung der Weiterfahrt sowie die Einleitung eines Ermittlungsverfahrens waren die Folgen. Bei der Kontrolle eines 29-jährigen Autofahrers stellten die Beamten fest, dass dieser nicht im Besitz eines Führerscheines ist. Zuvor hatte er versucht, sich mit dem Führerschein seines Bruders zu legitimieren. Entsprechende Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. Zudem wurden acht weiter Ordnungswidrigkeiten geahndet.

Wolfenbüttel: Verkehrsunfallflucht auf Parkplatz

Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer stieß am Donnerstag, zwischen 11:15 Uhr und 11:45 Uhr, mit seinem Fahrzeug gegen einen auf dem Parkplatz eines Discounters in der Grauhofstraße abgestellten BMW. Der blaue BMW wurde am linken vorderen Kotflügel beschädigt, der Schaden wird auf rund 1000 Euro geschätzt. Der oder die Verursacherin setzte die Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Hinweise: (05331) 933-0

