Der Spielplatz am Rosengarten in Weddel ist restauriert (Symbolbild).

Freizeit in Wolfenbüttel Spielplatz in Weddel erstrahlt im neuen Glanz

Weddeler Kinder können sich nun über einen restaurierten Spielplatz am Rosengarten freuen. Darüber informiert die Ratsgruppe „Die Mitte“ (CDU/FDP/HAIE) in einer Pressemitteilung.

Aus Alt mach’ Neu: Vor einem Jahr stand laut Mitteilung nur eine Rutsche am Hang. Nachdem in den Ausschusssitzungen des Ortsrates Weddel und des Jugend-, Sport-, Kultur- und Sozialausschusses über den schlechten Zustand des Spielplatzes gesprochen wurde, beginne nun die Neugestaltung durch die Verwaltung. „Erste attraktive neue Spielgeräte zieren nun das Areal am Rosengarten. So langsam wächst der neue Spielplatz von Tag zu Tag weiter heran“, schreibt das Mitte-Presseteam und bedankt sich bei allen Helfern.

Immer mehr Spielplätze sollen verbessert werden

„Ich freue mich, dass jetzt bald ein weiterer in die Jahre gekommener Spielplatz wieder im neuen Glanz erstrahlt. Ich hoffe, dass er alsbald von vielen Kindern der Ortschaft Weddel in Beschlag genommen wird“, wird der Gruppenvorsitzende der Gruppe, Tobias Breske, in der Mitteilung zitiert. Auch andere Spielplätze in der Gemeinde Cremlingen wolle die Ratsgruppe nach und nach verbessern. „Spielplätze sind wichtig, um auch Kindern, die zu Hause nicht rundum mit allem versorgt sind, Möglichkeiten zum Spielen zu bieten“, heißt es seitens der Gruppe weiter.

Bereits im vergangenen Jahr konnte auf Initiative der CDU-Ortratsfraktion ein kompletter Spielplatz in Cremlingen umgestaltet werden, informiert die Gruppe weiter. Möglich sei das durch eine Aktion vom Radio FFN gewesen. Damals habe Ortsratsmitglied Hans Gerkens diese Neugestaltung gewonnen.

red

