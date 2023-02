Einbrüche in Cremlingen und Denkte – Polizei ermittelt

Unbekannte sind am Wochenende in zwei Häuser im Landkreis Wolfenbüttel eingebrochen. (Symbolbild)

In Cremlingen und Denkte ist am Wochenende in zwei Häuser eingebrochen worden. Das berichtet die Wolfenbütteler Polizei.

So brachen Unbekannte an der Hauptstraße in Cremlingen die Terrassentür eines Einfamilienhauses auf – und zwar in der Zeit zwischen Samstag, 15 Uhr, und Montag, 9 Uhr. Nach ersten Erkenntnissen stahlen die Einbrecher Schmuck. Zu Schaden oder Wert des Diebesguts können allerdings noch keine Angaben gemacht werden.

Auch ein Einfamilienhaus in der Straße Im Windhuck in Denkte war Ziel von Einbrechern. Hier hebelten die Täter am Sonntagabend zwischen 19 und 20 Uhr ein Fenster auf. Sie durchsuchten die Räumlichkeiten und stahlen Schmuck.

Hinweise nimmt die Wolfenbütteler Polizei telefonisch unter (05331) 9330 auf.

