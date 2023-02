Wolfenbüttel. Im Ratssaal kämpfen am 23. Februar zehn Schulsieger um den Einzug in den Bezirksentscheid. Wer dort gewinnt, darf vom Bundesfinale träumen.

Bundesweiter Wettbewerb In Wolfenbüttel werden junge Vorlese-Asse gesucht

Wer ist die beste Vorleserin oder der beste Vorleser im Kreis Wolfenbüttel? Beim Regionalentscheid des 64. Vorlesewettbewerbs des Deutschen Buchhandels lesen die zehn Sieger der Schulentscheide im Kreis Wolfenbüttel um die Wette. Wie Bücher Behr, Ausrichter des Regionalentscheids mitteilt, sei der 1959 ins Leben gerufene Vorlesewettbewerb mit circa 600.000 Teilnehmenden jährlich der älteste und größte Schülerwettbewerb Deutschlands.

Der Regionalentscheid findet am Donnerstag, 23. Februar, um 10 Uhr im Ratssaal des Wolfenbütteler Rathauses statt. Die Jury werde laut Ausrichter aus drei Personen bestehen, der Kinderbuchautorin Katja Frixe, der Diplom-Kulturwissenschaftlerin Lena Simon und dem Buchhändler Martin Geißler. Zehn Schüler, die den Vorlesewettbewerb an ihren Schulen gewonnen haben, werden erwartet.

Sieger darf zum Bezirksentscheid

An den regionalen Entscheiden der Städte und Landkreise hätten sich bundesweit rund 6600 Schülerinnen und Schüler aus 6. Klassen beteiligt. Die über 600 Regionalwettbewerbe organisieren Buchhandlungen, Bibliotheken, Schulen und weitere kulturelle Einrichtungen. Alle teilnehmenden Kinder erhalten eine Urkunde sowie ein Buchgeschenk. Der Sieger oder die Siegerin des Kreiswettbewerbs darf zum nachfolgenden Bezirksentscheid fahren. Die Etappen führen von den Schulentscheiden über Stadt-/Kreis-, Bezirks- und Länderebene bis zum Bundesfinale mit den 16 Landessiegern am 21. Juni in Berlin beim rbb.

Kuratierte Lesetipps online

Der Wettbewerb solle dem Ausrichter zufolge Begeisterung für Bücher in die Öffentlichkeit tragen, die Lesekompetenz von Kindern stärken und diese somit dabei unterstützen, ihren Horizont zu weiten, gesellschaftliche Veränderungen einzuordnen und Offenheit für Neues zu entwickeln. Auf www.vorlesewettbewerb.de/der-wettbewerb/buchempfehlungen veröffentlicht die Stiftung Buchkultur und Leseförderung daher außerdem kuratierte Lesetipps zu zahlreichen Themen – auch abseits der bekannten Kinderbuchklassiker.

Der Vorlesewettbewerb wird von der Stiftung Buchkultur und Leseförderung des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels veranstaltet und steht unter der Schirmherrschaft des Bundespräsidenten. Das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend fördert den Vorlesewettbewerb.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de