Wolfenbüttel. Erzieher haben in einem Seminar in Wolfenbüttel Anregungen erhalten, wie man Kita-Kinder an Themen wie Klimaschutz heranführt.

Erzieher Seminar in Wolfenbüttel: So wird Klimaschutz zum Kita-Thema

Unter dem Motto „Weniger – besser – anders: Nachhaltig Handeln ist kinderleicht“ hat am vergangenen Freitag ein Seminar für das Team des Kinder- und Familienzentrums Karlstraße in Wolfenbüttel stattgefunden. Darüber berichtet die Stadt Wolfenbüttel in einer Pressemitteilung.

„Kinder in der Altersgruppe von vier bis sechs Jahren sind nicht nur die Konsumenten und Entscheider von morgen, sondern auch Forscher und Entdecker‘“, heißt es darin. „Sie sind neugierig und setzen sich aktiv mit ihrer Umwelt auseinander. Dazu gehören auch unser Konsumverhalten und seine Auswirkungen auf die Umwelt und das Klima.“ Zu den daraus entstehenden Fragen und Handlungsoptionen sollen der Mitteilung zufolge auch in Kindertagesstätten Antworten gefunden werden.

Erzieherinnen und Erziehern wurden Hintergrundwissen und Anregungen für die praktische Umsetzung zu den Themen Energiesparen, Nachhaltigkeit und Klimaschutz vermittelt. In der Praxis bedeutet das: Wie kann Bildungsarbeit zu Konsum, Energieeinsparung und Klimaschutz im Elementarbereich konkret aussehen? Welche Möglichkeiten ergeben sich für die pädagogischen Fachkräfte in ihrer Rolle als wichtige Multiplikatoren und Vorbilder der Kinder? Und wo bieten sich Anknüpfungspunkte im Alltag der Kindergärten? Um diese Fragen ging es in dem Seminar, das neben dem theoretischen Input um Methoden viele praktische Beispiele bot.

Das Mittagsessen und die Kaffeepausen an diesem Tag bestanden der Mitteilung zufolge soweit wie möglich aus Produkten aus einem nachhaltigen Warenkorb (Produkte der Saison, der Region, biologisch angebaut und fair gehandelt). Das Seminar wurde in Kooperation mit der Klimaschutz- und Energieagentur Niedersachsen (Kean) und der Umweltschutzbeauftragten der Stadt Wolfenbüttel angeboten.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de