Wolfenbüttel. Die Gewerkschaft Verdi ruft am kommenden Mittwoch alle Beschäftigten im Öffentlichen Dienst zu einer Demonstration und Kundgebung auf.

Tarifrunde ÖD Verdi kündigt Warnstreik in Wolfenbüttel an

Die Tarifrunde im öffentlichen Dienst nimmt Fahrt auf. Wie die Gewerkschaft Verdi am Sonntag bekannt gab, sind für den kommenden Mittwoch, 15. Februar, Warnstreiks im Landkreis und der Stadt Wolfenbüttel angekündigt. Zu dem Streik am Mittwoch seien alle Beschäftigten bei Stadt und Landkreis, bei den kreisangehörigen Gemeinden, bei den kommunalen Gesellschaften und beim Jobcenter aufgerufen, so Verdi weiter.

Sebastian Wertmüller, Bezirksgeschäftsführer von Verdi Süd-Ost-Niedersachsen in Braunschweig, sagt dazu: „Ziel ist es, vor der nächsten Verhandlungsrunde am 22. und 23. Februar den Arbeitgebern deutlich zu machen, dass die Lage der Beschäftigten ernst ist und sie es ernst meinen.“ Wertmüller betont, dass der Reallohnverlust im letzten Jahr, die nach wie vor hohe Inflation und der zunehmende Mangel an Arbeitskräften die Notwendigkeit einer deutlichen Erhöhung der Entgelte unverzichtbar.

Demonstration und Kundgebung in Wolfenbüttel

Verdi teilt weiterhin mit, dass ihre Forderungen nicht überzogen oder unangemessen seien: „Arbeitgeber müssen ein auskömmliches Gehalt bezahlen und können nicht erwarten, dass die Kolleginnen und Kollegen ihre Arbeit für immer weniger Geld verrichten!“, so Wertmüller weiter. Die Gewerkschaft fordert 10,5 Prozent mehr Gehalt, mindestens aber 500 Euro und 200 Euro für Azubis.

Ab 8.45 Uhr versammeln die Streikenden sich nach Verdi-Informationen auf dem Bahnhofsvorplatz in Wolfenbüttel um dann in einem Demonstrationszug durch die Stadt zu laufen. Gegen 9.30 Uhr sei eine Kundgebung auf dem Schlossplatz vorgesehen.

