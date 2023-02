Mehrere Einbrüche in Wolfenbüttel: Polizei sucht Zeugen

Wolfenbüttel. In Wolfenbüttel hat es am Donnerstag mehrere Einbrüche gegeben. Die Polizei sucht nach Zeugen.

In Wolfenbüttel ist es am Donnerstag zu gleich zwei Einbrüchen gekommen. (Symbolbild)

Unbekannte Einbrecher haben am Donnerstag zwei Wohnhäuser in Wolfenbüttel heimgesucht. Das meldet die Polizei am Freitag. Demnach seien der oder die Täter zwischen 14.30 Uhr und 17.45 Uhr zunächst in ein Einfamilienhaus in der Hoffmann-von-Fallersleben-Straße eingebrochen. Die Unbekannten nutzten die Gelegenheit, als die Bewohner gerade außer Haus waren und hebelten die Terrassentür auf, so die Ermittler weiter.

Einbruch in ein weiteres Haus in Wolfenbüttel

Ebenfalls über die Terrassentür gelangten Unbekannte zwischen 15.30 Uhr und 21 Uhr in ein weiteres Haus in der Erhart-Kästner-Straße. Ob etwas entwendet wurde, kann zur Zeit nicht gesagt werden, teilt die Polizei mit. Hinweise erbitten die Beamten in beiden Fällen an (05331) 9330.

