Café Clara in Wolfenbüttel mit 1.000 Euro überrascht

Wolfenbüttel. Wolfenbüttels Bürgermeister überreicht eine Spende an das Café Clara. Was mit dem Geld passieren soll.

Überraschung für das Wolfenbütteler Café Clara: 1.000 Euro hat Wolfenbüttels Bürgermeister Ivica Lukanic am Donnerstag im Rathaus an Neele Kleinert und Jessica Konik überreicht. Darüber informiert die Stadt Wolfenbüttel in einer Pressemitteilung. Das Geld stammt demnach aus der Aktion „Spende statt Weihnachtskarten“, die im Jahr 2016 im Rathaus ins Leben gerufen wurde.

Es ist mir ein persönliches Anliegen, mit dem eingesparten Geld Projekte in unserer Stadt zu unterstützen, die nicht immer im Fokus der breiten Bevölkerung stehen, aber dennoch eine wichtige und unverzichtbare Aufgabe in unserer Stadtgesellschaft übernehmen“, unterstreicht Ivica Lukanic der Mitteilung zufolge.

In diesem Jahr fiel die Wahl auf das Café Clara. Neele Kleinert, Sozialarbeiterin im Café Clara der Lukas-Werk Gesundheitsdienste GmbH erklärt in der Mitteilung, was in der Einrichtung passiert: „Im Café Clara beraten, betreuen und unterstützen wir niedrigschwellig substituierte Opiatabhängige, denen häufig viele Vorurteile entgegengebracht werden.“ Weiter wird sie so zitiert: „Wir freuen uns, dass die Stadt Wolfenbüttel sich mit dieser Spende für genau diese Klientel einsetzt und damit ein wichtiges Zeichen gegen die Stigmatisierung drogengebrauchender Menschen setzt.“

Spende soll für Kultur-Angebote genutzt werden

Die Spende möchte man ihr zufolge zum Teil nutzen, um den Klientinnen und Klienten kulturelle Angebote in Wolfenbüttel zu ermöglichen. Einen weiteren Teil des Geldes wolle man für Safer-Use-Utensilien verwenden. Damit ist etwa steriles Spritzbesteck gemeint.

Die Lukas-Werk Gesundheitsdienste GmbH gehört der Mitteilung zufolge seit 2012 zur diakonischen Unternehmensgruppe der Evangelischen Stiftung Neuerkerode (ESN). Das Unternehmen berät, behandelt und betreut jährlich mehr als 4.000 Menschen in Südostniedersachsen in den Bereichen Suchthilfe, Psychosomatik und medizinische Versorgung für Menschen mit Behinderungen. Rund 200 Mitarbeitende sind in sechs Fachambulanzen, drei Reha-Tageskliniken und einer Rehabilitations-Fachklinik sowie im Integrierten Gesundheitsdienst Neuerkerode (IGN) und im Medizinischen Behandlungszentrum für Erwachsene mit geistiger Behinderung oder schweren Mehrfachbehinderungen (MZEB) tätig.

Wer die Arbeit des Café Clara unterstützen möchte, kann dafür folgende Kontoverbindung nutzen: Ev. Stiftung Neuerkerode, IBAN: DE55 5206 0410 0100 6003 34, BIC: GENODEF1EK1, Verwendungszweck: Lukas-Werk/Café Clara

