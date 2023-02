Sturm: Einsätze für Feuerwehren im Landkreis Wolfenbüttel

Wendessen. So war etwa ein Baum auf die A36 gestürzt. Noch bevor die Wolfenbütteler Feuerwehr eintraf, hatte sich ein Autofahrer mit Kettensäge darum gekümmert.

Das stürmische Wetter am Freitag beschäftigte einige Einsatzkräfte der Feuerwehr im Landkreis Wolfenbüttel. (Symbolbild)

Der Sturm hat die Feuerwehren im Kreis Wolfenbüttel am Freitag auf Trab gehalten: Zunächst rückten die Wehren aus Ahlum und Wendessen zu den Kleingärten in Wendessen aus, weil es hieß, ein Dach drohe abzuheben. „Das bestätigte sich nicht“, erklärt Philip Kasten, ein Sprecher der Stadtfeuerwehr. Kleinere Anbauten flogen davon, teilt er mit. So war der Einsatz für die Wehren nach gut einer Viertelstunde bereits beendet.

Zudem waren der Löschzug West und die Ortsfeuerwehr Wolfenbüttel ausgerückt, weil offenbar ein umgestürzter Baum auf der Autobahn 36 in Richtung Süden gelandet war. „Da war allerdings wohl ein Autofahrer, der eine Kettensäge im Wagen hatte, vor uns da – und sägte den Baum zurecht und räumte die Straße so wieder frei“, gibt Kasten weiter – auch er muss zugeben, dass diese Geschichte etwas kurios klingt.

kat

