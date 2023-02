Wolfenbüttel: Einbrecher stehlen Musikinstrumente aus Schule

Wolfenbüttel. In der Nacht zum Dienstag brachen Unbekannte in eine Schule in Wolfenbüttel ein. Sie erbeuteten Bargeld und Musikinstrumente.

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch sind unbekannte Täter in eine Schule in der Goslarschen Straße in Wolfenbüttel eingebrochen. Die Täter hebelten eine Tür auf und verschafften sich zutritt in das Gebäude, wie die Polizei Wolfenbüttel in einer Pressemitteilung bekannt gab.

Sie entwendeten mehrere Musikinstrumente und Bargeld. Zur Schadenshöhe konnte die Polizei noch keine Angaben machen. Zeugen können sich bei der Polizei melden: (05331) 9330.

Einbruch in Einfamilienhaus in Wittmar

Zu einem weiteren Einbruch ist es am Mittwochabend in Wittmar gekommen. Zwischen 20.30 und 22.45 Uhr, gelangten Unbekannte nach Aufhebeln der Terrassentür in ein Einfamilienhaus in Wittmar, Am Brunnen. Das Haus wurde nach Wertgegenständen durchsucht, wie die Polizei mitteilte. Nach ersten Erkenntnissen wurde Schmuck und Bargeld entwendet. Hinweise unter: (05331) 9330.

