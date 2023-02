Feuerzangenbowlen-Hajo: 3.000 Euro für Wolfenbütteler Kinder

Sie hat schon lange Tradition: die „Letzte Stunde“ der Feuerzangenbowlen-Hütte von Hajo Palm auf dem Wolfenbütteler Weihnachtsmarkt. In diesem Jahr ist bei der Spendenaktion die Rekordsumme von 3.000 Euro zusammengekommen. Darüber berichtet Palm in einer Pressemitteilung.

Ursprünglich sei die Aktion aus seinem Wunsch entstanden, die Einnahmen aus dieser letzten Stunde als Dankeschön für einen wohltätigen Zweck zu spenden, erklärt er darin. Inzwischen sei daraus längst die „Spendenstunde“ geworden, in der viele Gäste das Pfand spendeten oder sogar einen Extra-Betrag dort ließen.

„Im vergangenen Jahr war die Spendenfreude so groß wie noch nie“, berichtet der Hütten-Betreiber. In der ganzen Zeit, in der der Weihnachtsmarkt geöffnet hatte, seien schon Scheine für die Spende hereingekommen. Der „Run to Feuerzangenbowle“ – dabei läuft man 50 Meter, um dann an der Hütte zu trinken – habe allein 250 Euro eingebracht. So kam Palm zufolge aus der verlängerten „Letzten Stunde“ letztlich die Summe von 3.000 Euro zusammen.

Ein Teil der Spenden ist für benachteiligte Kinder gedacht

„Die eine Hälfte geht an den Hospizverein, der schwerkranke und sterbende Menschen sowie deren Angehörige auf ihrem letzten Lebensweg begleitet. Der Verein baut zur Zeit einen Gutshof bei Wolfenbüttel zu einem speziellen Hospizhaus für Stadt und Landkreis um“, berichtet der Hütten-Betreiber.

Die andere Hälfte geht der Pressemitteilung zufolge an das Aha-Erlebnismuseum in Wolfenbüttel, um das Projekt „Starke Kids“ zu unterstützen. Dieses wendet sich besonders an Kinder, denen gleichberechtigte Teilnahme durch finanzielle, gesellschaftliche oder sprachliche Hürden erschwert ist. „Hier werden also die Schwächsten unserer Gesellschaft gestärkt“, erklärt Palm.

