Polizei hält alkoholisierten 56-Jährigen in Wolfenbüttel an

Zwei Autofahrer sind am Freitagabend alkoholisiert durch Wolfenbüttel gefahren. Bei einer Verkehrskontrolle hielt die Polizei gegen 21.10 Uhr einen 56-jährigen Toyota-Fahrer in der Straße Neuer Weg in Wolfenbüttel an. Dabei stellten die Beamten Alkoholatem beim Fahrer fest. Darüber informiert die Polizei Salzgitter in einer Pressemeldung.

Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,0 Promille. Die Beamten ordneten die Entnahme einer Blutprobe an und untersagten dem Mann die Weiterfahrt.

0,76 Promille: Polizei Wolfenbüttel stellt Fahrzeugschlüssel von Renault-Fahrer sicher

Gegen 23 Uhr kontrollierte die Polizei im Wolfenbütteler Ortsteil Halchter in der Straße Sommerfeld einen 31-jährigen Renault-Fahrer. Auch hier stellten die Beamten bei einem Atemalkoholtest einen Wert von 0,76 Promille fest. Sie ordneten die Entnahme einer Blutprobe an und stellten die Fahrzeugschlüssel sicher. Die Polizei leitete Ermittlungsverfahren gegen beide Betroffene ein.

