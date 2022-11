Diebe stehlen hochwerte Mikroelektronik aus Auto in Wolfenbüttel

Unbekannte Täter haben am Freitag (18. November) die Scheiben eines geparkten Autos in der Ernst-Moritz-Arndt-Straße eingeschlagen und hochwertige Technik gestohlen. Wie die Polizei berichtet, geschah die Tat zwischen 1 Uhr nachts und 12 Uhr mittags. Es handelte sich bei dem Wagen um einen Mercedes-Transporter. Die Täter hatten aus auf zwei hochwertige Technikkoffer mit Mikroelektronik abgesehen. Zum entstandenen Sachschaden und zum Wert des Diebesgutes können derzeit keine Angaben gemacht werden. Hinweise erbittet die Polizei an (05331) 9330.

Lesen Sie weitere Nachrichten aus Wolfenbüttel:

Einbruch in Wohn- und Geschäftshaus in der Klosterstraße Wolfenbüttel

Auf bislang ungeklärte Weise gelangten unbekannte Täter am Montagabend in die Räumlichkeiten eines Wohn- und Geschäftshauses in der Klosterstraße in Wolfenbüttel. Innerhalb des Hauses wurden mehrere Türen beschädigt und aus verschiedensten Geschäftsräumen wurde Bargeld gestohlen. Zum entstandenen Schaden können derzeit keine Angaben gemacht werden, die polizeilichen Ermittlungen wurden aufgenommen. Hinweise an: (05331) 9330.

red

