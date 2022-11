Unbekannte brechen in Wolfenbütteler Schule ein

Wolfenbüttel. Einbrecher stehlen Bargeld und Tresor aus einer Schule in Groß Stöckheim. Auch in eine Gaststätte in Wolfenbüttel wurde eingebrochen.

Unbekannte brechen in Schule und Gaststätte in Wolfenbüttel ein. Jetzt sucht die Polizei nach Hinweisen. (Symbolbild)

Unbekannte Täter sind im Zeitraum zwischen Donnerstag, 15 Uhr und Freitag, 7.10 Uhr in eine Schule in Groß Stöckheim, Gemeindeweg, eingebrochen. Durch zwei Fenster haben sie sich Zutritt in die Schule verschafft. Darüber informiert die Polizei Salzgitter in einer Pressemeldung. Die Unbekannten durchsuchten mehrere Räume und nahmen neben Bargeld auch einen Tresor mit. Die Polizei schätzt den Gesamtschaden auf ungefähr 350 Euro.

Unbekannte brechen in Gaststätte in Wolfenbüttel ein

Eine Gaststätte in der Straße Krambuden in Wolfenbüttel ist ebenso im Visier von Tätern gewesen: Unbekannte sind im Zeitraum zwischen Freitag, 1.10 Uhr und 11.15 Uhr durch ein Fenster in die Gaststätte gekommen, wie die Polizei mitteilt. Laut der Beamten haben die Unbekannten keine Beute mitgenommen. Der Schaden beträgt ungefähr 200 Euro.

Die Polizei Wolfenbüttel nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 05331 9330 entgegen.

red

