Wolfenbüttel. In Wolfenbüttel hat es in einem Fachwerkhaus an der Brauergildenstraße eine Explosion gegeben. Die Feuerwehr rettet vier Menschen.

Feuer in Wolfenbüttel Explosion und Feuer in der Wolfenbütteler Innenstadt

Im Keller eines Hauses an der Brauergildenstraße in Wolfenbüttel soll es eine Explosion und ein Feuer gegeben haben. Wie die Ortswehr Wolfenbüttel mitteilt, war in dem Gebäude eine Frau mit einem Kind eingeschlossen eingeschlossen. Unterdessen meldete die Feuerwehr, dass vier Menschen aus dem Haus gerettet worden seien und das Feuer in dem Fachwerkhaus gelöscht sei.

Das Treppenhaus war verqualmt – der Qualm versperrte einer Frau mit Kind den Weg

Die Frau sei nicht mehr durch das verqualmte Treppenhaus gekommen. Die Frau und das Kind seien über die große Drehleiter der Ortswehr Wolfenbüttel gerettet worden. Die Rettungskräfte sind mit einem Großaufgebot vor Ort. Insgesamt sind vier Personen aus dem Gebäude gerettet worden. Die vierte Person muss mit dem Rettungshubschrauber Christoph 30 in ein Krankenhaus gebracht werden.

Feuer in der Wolfenbütteler Innenstadt Feuer in der Wolfenbütteler Innenstadt In Wolfenbüttel rettete die Feuerwehr am Mittwoch mehrere Menschen aus einem brennenden Fachwerkhaus. Foto: Jörg Koglin

Feuerwehrtrupps unter schwerem Atemschutz durchkämmen das Gebäude

Mehrere Feuerwehrtrupps, ausgerüstet mit schwerem Atemschutz, befinden sich derzeit in dem Gebäude. Aufgrund des rettungsdienstlichen Stichwortes „Massenanfall von verletzten Personen“ seien mehrere Rettungsmittel aufgefahren worden, so dass der Rettungsdienst aus Wolfenbüttel überregionale Unterstützung bekam, teilte ein Sprecher der Ortswehr Wolfenbüttel mit.

Der Bericht wird aktualisiert.

