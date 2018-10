Wenn Salcos kommt, wird Salzgitter-Stahl grün

Da war doch was? In der aufgeheizten Debatte um den Diesel-Antrieb und damit verbundene Stickoxid-Belastungen ist das Thema CO2 in den Hintergrund gerückt. Dabei ist das geruchlose Gas, das unter anderem bei der Verbrennung von Öl und Kohle vor allem in Fahrzeugen und in der Industrie entsteht,...