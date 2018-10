Tut es! Endlich.

Am Abend des 9. Dezember 2011 trat die 21-jährige Studentin Anjali Appadurai auf dem UN-Klimagipfel in Durban in Südafrika an das Mikrofon und sprach zu den Delegierten. Sie sagte: „Ihr habt uns einen Sitzplatz in dieser Halle zugestanden, aber unsere Interessen liegen nicht auf dem Tisch. Mein...