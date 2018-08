VW beteiligt sich an Software-Firma

Wolfsburg. VW will seine Kompetenz beim autonomen Fahren weiter stärken und beteiligt sich dafür an dem Technologie-Unternehmen „FDTech“ aus Chemnitz. Das teilte der Autobauer am Mittwoch mit; der Konzern habe eine Minderheitsbeteiligung erworben. Das Unternehmen mit rund 30 Experten entwickelt...