VW-Kunde fährt Auto jahrelang kostenlos

Braunschweig. Die Klagewelle gegen die VW-Bank wegen angeblicher Fehler in der Widerrufsbelehrung in Kreditverträgen könnte für die VW Financial Services (VW FS) doch noch teuer werden. Nach wie vor entscheiden die Braunschweiger bisher die meisten Prozesse dazu für sich, wie ein Sprecher erklärte....