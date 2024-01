Berlin. Batterien funktionieren bei niedrigen Temperaturen nicht gut. Warum ist das eigentlich so? Und was können Autofahrer jetzt tun?

Die meisten Menschen mit einem Smartphone kennen diesen Moment: Ein kalter Wintertag, lange draußen gewesen und plötzlich will das Telefon nicht mehr anspringen. Handyakkus mögen keine niedrigen Temperaturen. Genauso ist das auch bei Elektroautos. Und da davon immer mehr auf den Straßen unterwegs sind und sie sich nicht so einfach in der Mantelinnentasche warm halten lassen, lohnt es sich, zu verstehen, wie Autobatterien und Kälte zusammenspielen. Damit man mit dem „Stromer“ nicht plötzlich liegen bleibt.