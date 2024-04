Wolfsburg. Nach Lena Oberdorf soll auch Weltklasse-Stürmerin Ewa Pajor eine Ausstiegsklausel nutzen, um den VfL Wolfsburg im Sommer zu verlassen.

Das wäre der nächste schwere personelle Rückschlag für die Fußballerinnen des VfL Wolfsburg: Nach Informationen unserer Zeitung soll Weltklasse-Stürmerin Ewa Pajor die nächste Spielerin sein, die von einer Ausstiegsklausel in ihrem bis 2025 laufenden Vertrag Gebrauch macht und den Klub bereits nach dieser Saison verlässt. Der ohnehin schon bevorstehende Umbruch bei den Wolfsburger Titelsammlerinnen würde damit um noch einiges größer werden.

Pajors Titelsammlung mit dem VfL ist lang, die Champions League fehlt ihr aber

Gerüchte um die polnische Topstürmerin sind so gar nichts Neues. Immer wieder wurde Pajor mit einem Wechsel ins Ausland in Verbindung gebracht, und immer wieder betonte sie, wie wohl sie sich in Wolfsburg und beim VfL fühle. 2015 war die heute 27-Jährige nach Wolfsburg gekommen und ist hier zur Weltklasse-Stürmerin gereift. Pajor holte mit dem VfL fünf Meistertitel und acht DFB-Pokal-Erfolge, vier Mal erreichte sie mit Wolfsburg das Champions-League-Finale. Der ganz große Coup gelang ihr dort aber nie, im vergangenen Jahr gab es nach 2:0-Führung eine ganz bittere 2:3-Endspiel-Niederlage gegen den FC Barcelona.

2015 war Ewa Pajor von Medyk Konin aus ihrer polnischen Heimat nach Wolfsburg gewechselt. © Anja Weber | Anja Weber

Mit dem neunten Triumph im DFB-Pokal könnte sie sich nun tatsächlich verabschieden. Nach dem 9:0-Kantersieg am Ostersamstag gegen die SGS Essen (Pajor traf zum 2:0) wartet nun am 9. Mai in Köln das Mega-Finale gegen So-gut-wie-Meister FC Bayern München, der sich am Ostersonntag in seinem Halbfinale nach Elfmeterschießen gegen Eintracht Frankfurt durchsetzte.

Zahlreiche Top-Abgänge beim VfL könnten bei Ewa Pajor zum Umdenken geführt haben

Was sich für die polnische Ausnahmestürmerin nun verändert haben könnte? Es deutet sich an, dass die Wolfsburgerinnen im kommenden Jahr international nicht mehr ganz oben anklopfen können. Der personelle Aderlass ist immens: Im Winter verließ bereits Linksverteidigerin Felicitas Rauch den Klub Richtung USA.Dann zog Lena Oberdorf ihre Ausstiegsklausel, die Weltklasse-Mittelfeldspielerin wechselt nach der Saison für eine Ablöse von rund 450.000 Euro zum FC Bayern. Das war der (bisher) vielleicht größte Wechsel mit Signalwirkung. Auch die niederländische Co-Kapitänin des VfL, Dominique Janssen, verabschiedet sich im Sommer. Sie wird nach England zurückkehren.

Trotz Ewa Pajors Führungstreffer verlor der VfL Wolfsburg das Champions-League-Finale 2023 gegen den FC Barcelona in Eindhoven mit 2:3. © dpa | Martin Meissner

Schon in diesem Jahr hat der VfL die Qualifikation für die Champions-League-Gruppenphase verpasst. Da der Meistertitel bei sieben Punkten Rückstand auf Bayern praktisch weg ist, wird sich der VfL zu Beginn der kommenden Saison erneut für die Gruppenphase der besten 16 Teams qualifizieren müssen. Ausgang offen.

Bundesliga-Rekord winkt: Pajors Abschied könnte dem VfL 500.000 Euro bescheren

Das alles könnte nun doch zu einem Umdenken bei der polnischen Ausnahme-Angreiferin geführt haben. Ihr Abschied wäre ein weiterer immenser Verlust. Sie ist eine der erfolgreichsten Wolfsburger Torschützinnen überhaupt, steht bei 128 Pflichtspiel-Toren für den zweimaligen Königsklassen-Sieger und ist in der laufenden Saison (zehn Tore, darunter ein Viererpack in Nürnberg) auf dem Weg, sich zum zweiten Mal die Bundesliga-Torjägerkanone zu sichern.

Wo es Pajor hinziehen könnte, ist unklar. Paris St. Germain und Manchester United sollen zuletzt heftig um ihre Dienste gebuhlt haben. Als Ablösesumme würden für sie rund 500.000 Euro fällig, wie die polnische Journalistin Joanna Tokarska (TVP) im Herbst berichtet hatte. Das wäre für die Bundesliga ein Rekord, Pajor würde damit ihre Teamkollegin Oberdorf ablösen.