Wolfsburg. Ex-Essenerin Endemann dreht auf und sorgt dafür, dass die VfL-Fußballerinnen zum zehnten Mal in Serie im DFB-Pokal-Endspiel stehen.

Jetzt schnappt Euch den Jubiläums-Pott! Die Fußballerinnen des VfL Wolfsburg feierten am Ostersamstag ihren 49. Sieg in Folge im DFB-Pokal, stehen damit zum zehnten Mal in Serie im Endspiel - und können nun am 9. Mai (16 Uhr) im Kölner Rheinenergiestadion zum zehnten Mal in Serie den DFB-Pokal gewinnen. Die SGS Essen war im Halbfinale vor 2889 Zuschauern im AOK-Stadion für einen sehr konsequenten VfL kein Stolperstein. Ein früher Doppelschlag durch Jule Brand und Ewa Pajor führte die Wölfinnen auf die Siegerstraße, die Ex-Essenerin Vivien Endemann machte mit ihrem ersten von drei Treffern noch vor der Pause mit dem 3:0 den Deckel auf den Sieg. Am Ende stand nach weiteren Treffern durch Dominique Janssen, Emely Joester (Eigentor), Riola Xhemaili und Svenja Huth ein 9:0-Erfolg.

Es war in der Anfangsphase ein extrem körperliches Spiel, die SGS hatte den Rekordpokalsieger (insgesamt zehn Erfolge) im Januar schon in der Liga bei extrem schwierigen Platzbedingungen geärgert, am Ende aber eine 1:3-Niederlage kassiert. Bei den Wolfsburgerinnen fehlten erwartungsgemäß mit Co-Kapitänin Alexandra Popp, Abwehr-Ass Marina Hegering und Mittelfeldspielerin Lena Lattwein drei Stammkräfte. Im Vergleich zum 0:4 im Bundesliga-Spitzenspiel gegen den FC Bayern eine Woche zuvor rückten Nuria Rabano (für Hegering), Lynn Wilms (für Joelle Wedemeyer) und Endemann (für Sveindis Jonsdottir) in die Startelf.

Früher Doppelschlag durch Jule Brand und Ewa Pajor sorgt für klare Verhältnisse

Gäste-Coach Markus Högner hatte einen mutigen Auftritt gefordert, doch bis auf die Anfangsphase schaffte es Essen nicht, dem VfL ernsthaft Paroli zu bieten. Das lag vor allem daran, dass die Esserinnen dem VfL auf seinen offensiven Außenbahnen viel zu viel Platz gestatteten. Und mit dem wussten die Gastgeberinnen viel anzufangen: Wilms flankte von rechts, Brand stieg am zweiten Pfosten am höchsten und köpfte aus fünf Metern ein. Nur zwei Minuten später ging‘s wieder über die linke SGS-Abwehrseite. Nach Endemanns Hereingabe konnte Essen nicht klären, Pajor staubte zum 2:0 ab.

Der VfL kam am Ostersamstag gar nicht aus dem Jubeln heraus, schoss gegen die SGS Essen neun Treffer. © Getty Images | Selim Sudheimer

Damit war der größte Widerstand bei den Gästen bereits gebrochen, schon jetzt lag keine Pokal-Sensation mehr in der Luft. Die Wolfsburgerinnen sprühten aber nur so vor Spielfreude und ließen nicht locker. Essens Urgestein Jacqueline Meißner unterlief ein schlimmer Fehlpass im Aufbau, Huth fing den ab, bediente Endemann und die Neu-Nationalspielerin ließ sich die Gelegenheit gegen ihren Ex-Verein (2021 bis 2023) nicht nehmen.

Drei Tore, eine Vorlage: Vivien Endemann überzeugt gegen ihren Ex-Klub

Die 22-Jährige hatte bereits im Liga-Spiel getroffen, jetzt setzte sie mit zwei Treffern und einer Vorlage noch einmal einen drauf. Denn auch nach der Pause war Endemann direkt erfolgreich, besorgte das 4:0. Genug hatten die Wolfsburgerinnen noch nicht, Joker Fenna Kalma hatte schon mehrfach das fünfte Tor auf dem Fuß, das dann Innenverteidigerin Janssen per Kopf nach einer Huth-Ecke mit viel zu viel Platz am zweiten Pfosten besorgte.

Ein Eigentor, erneut Endemann, Joker Xhemaili und die starke Huth machten das SGS-Debakel perfekt; der VfL hatte einfach eine unfassbare Konsequenz, die ihm in den vergangenen Partien abgegangen war. Der Kantersieg gegen die SGS war dabei natürlich der höchste Halbfinalsieg der Wolfsburgerinnen aller Zeiten - und eben derjenige, der dem Team das zehnte Endspiel in Folge bescherte.

Am 9. Mai geht‘s für die VfL-Fußballerinnen um den 10. Pokalsieg in Serie

Am Donnerstag, 9. Mai, geht‘s jetzt im Endspiel in Köln um den Jubiläums-Pott für die Wolfsburgerinnen. Der Finalgegner wird am Ostersonntag (15.45 Uhr) in München ermittelt. Dort empfängt Meister FC Bayern Eintracht Frankfurt. Im Endspiel gegen München - es wäre ein Traumfinale der beiden besten deutschen Frauenfußball-Teams. Das gab‘s bisher erst einmal, 2018 siegte Wolfsburg nach Elfmeterschießen. In den vergangenen fünf Jahren hatte der VfL die Bayern vier Mal in der Vorschlussrunde ausgeschaltet.

Nach der Topspiel-Niederlage gegen die Bayern ist der Pokal schon jetzt die letzte verbliebene Titelchance. In der Champions League war das Team von Coach Tommy Stroot in der Qualifikation an Paris FC gescheitert. In der Bundesliga beträgt der Rückstand auf Spitzenreiter Bayern fünf Spieltage vor Saisonende sieben Punkte.

Spiel kompakt:

VfL Wolfsburg: Frohms - Wilms, Hendrich (63. Küver), Janssen, Rabano (55. Wedemeyer) - Oberdorf (73. Demann), Huth - Endemann, Hagel (55. Xhemaili), Brand - Pajor (46. Kalma).

SGS Essen: Winkler - Sterner, Meißner, Pucks (71. Kröll), Ostermeier (58. Joester) - Piljic, Rieke (71. Debitzki) - Purtscheller, Kowalski (58. Pfluger), Elmazi (58. Potsi) - Maier.

Tore: 1:0 Brand (14.), 2:0 Pajor (16.), 3:0 Endemann (37.), 4:0 Endemann (51.), 5:0 Janssen (66.), 6:0 Joester (Eigentor/69.), 7:0 Endemann (81.), 8:0 Xhemaili (

Gelbe Karten: Rabano / -.

Schiedsrichterin: Naemi Breier (Konz).

Zuschauer: 2889 im AOK-Stadion.